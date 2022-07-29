Клименко представил карты "зернового коридора" из портов Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко показал, как будет выглядеть "зерновой коридор" из портов Черного моря. Об этом информирует УНН.
Детали
Клименко обнародовал карты, на которых можно увидеть маршруты бортов от Одесского порта до территориальных вод Румынии.
Он отметил, что ему неизвестно, почему коридор выглядит следующим образом. Он предположил, что ответы на этот вопрос могут знать военные и гидрографы.
Источник: Facebook/Andrii Klymenko
Напомним
Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашениео разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.