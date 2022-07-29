Клименко представил карты "зернового коридора" из портов Черного моря

Детали

Клименко обнародовал карты, на которых можно увидеть маршруты бортов от Одесского порта до территориальных вод Румынии.

Он отметил, что ему неизвестно, почему коридор выглядит следующим образом. Он предположил, что ответы на этот вопрос могут знать военные и гидрографы.

Напомним

Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашениео разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.