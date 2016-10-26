Президент України та посол Азербайджану відзначили обопільну підтримку територіальної цілісності обох країн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Послом Азербайджану Азером Худаяром оглу Худієвим відзначили підтримку суверенітету та територіальної цілісності обох країн у міжнародно визнаних кордонах, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Петро Порошенко та Посол Азербайджанської Республіки Азер Худаяр оглу Худієв відзначили незмінність позицій України та Азербайджанської Республіки щодо обопільної підтримки суверенітету та територіальної цілісності обох країн у міжнародно визнаних кордонах”, — зазначено у повідомленні
Також у повідомленні наголосили про те, що було позитивно оцінено високу динаміку українсько-азербайджанського діалогу.
Сторони також обговорили важливість виконання домовленостей, досягнутих у рамках П’ятого засідання Ради Президентів України та Азербайджану та 11-го засідання Міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва, які відбулися у 2016 році.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Іраку та Азербайджану.