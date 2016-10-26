Президент Украины и посол Азербайджана отметили обоюдную поддержку территориальной целостности обеих стран

"Петр Порошенко и Посол Азербайджанской Республики Азер Худаяр оглу Худиев отметили неизменность позиций Украины и Азербайджанской Республики о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран в международно признанных границах", - говорится в сообщении

Также в сообщении отметили о том, что было положительно оценено высокую динамику украинского-азербайджанского диалога.

Стороны также обсудили важность выполнения договоренностей, достигнутых в рамках Пятого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана и 11-го заседания Межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое состоялось в 2016 году.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Ирака и Азербайджана.