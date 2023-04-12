Президент України та ОПУ зустрілися з делегацією Сенату США: обговорили напрями допомоги з боку Америки

ukru
Ексклюзив
15:02 • 42542 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 70718 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 103284 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 235154 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 172145 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 168031 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 261519 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454638 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345868 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357268 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 198549 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 171175 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 140802 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 132817 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 95042 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 235154 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 261519 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 498725 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 633738 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 658477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 42492 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 50224 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 132817 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 171175 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 198549 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Президент України та ОПУ зустрілися з делегацією Сенату США: обговорили напрями допомоги з боку Америки

Президент України та ОПУ зустрілися з делегацією Сенату США: обговорили напрями допомоги з боку Америки

Київ • УНН

 • 694356 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та команда Офісу Президента України сьогодні зустрілися з двопартійною делегацією Сенату США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі. Обговорювали подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Цитата

"Президент України Володимир Зеленський та наша команда зустрілися сьогодні з двопартійною делегацією Сенату США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі. Як сказав на зустрічі Президент, двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, особисто Президента Байдена, усіх американців допомогла нам вистояти у розв’язаній росією війні", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також Андрій Єрмак зауважив, що у ході зустрічі була поінформована делегація Сенату про ситуацію на передовій і поділилися оцінками щодо її розвитку в найближчій перспективі.

"У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі", - зазначив Єрмак.

Глава ОП зауважив, що "Україна потребує потужної оборонної підтримки саме сьогодні, а в питанні забезпечення сил оборони необхідною військовою технікою й озброєнням не має бути жодних обмежень".

"Продовження комплексної підтримки – оборонної й фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором", - сказав голова Офісу Президента України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єрмак обговорив з міністром підприємств і виробництва Італії економічну співпрацю

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52