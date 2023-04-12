Президент України та ОПУ зустрілися з делегацією Сенату США: обговорили напрями допомоги з боку Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та команда Офісу Президента України сьогодні зустрілися з двопартійною делегацією Сенату США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі. Обговорювали подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
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"Президент України Володимир Зеленський та наша команда зустрілися сьогодні з двопартійною делегацією Сенату США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі. Як сказав на зустрічі Президент, двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, особисто Президента Байдена, усіх американців допомогла нам вистояти у розв’язаній росією війні", - йдеться у повідомленні.
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Також Андрій Єрмак зауважив, що у ході зустрічі була поінформована делегація Сенату про ситуацію на передовій і поділилися оцінками щодо її розвитку в найближчій перспективі.
"У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі", - зазначив Єрмак.
Глава ОП зауважив, що "Україна потребує потужної оборонної підтримки саме сьогодні, а в питанні забезпечення сил оборони необхідною військовою технікою й озброєнням не має бути жодних обмежень".
"Продовження комплексної підтримки – оборонної й фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором", - сказав голова Офісу Президента України.
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