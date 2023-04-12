Президент Украины и ОПУ встретились с делегацией Сената США: обсудили направления помощи со стороны Америки

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"Президент Украины Владимир Зеленский и наша команда встретились сегодня с двухпартийной делегацией Сената США в составе Джозефа Манчина, Лизы Мурковски и Марка Келли. Как сказал на встрече Президент, двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, лично Президента Байдена, всех американцев помогла нам выстоять в развязанной Россией войне", - говорится в сообщении.

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Также Андрей Ермак отметил, что в ходе встречи была проинформирована делегация Сената о ситуации на передовой и поделились оценками по ее развитию в ближайшей перспективе.

"В этом контексте во время встречи были детально обсуждены дальнейшие направления американской помощи и роль Конгресса в этом процессе", - отметил Ермак.

Глава ОП сказал, что "Украина нуждается в мощной оборонной поддержке именно сегодня, а в вопросе обеспечения сил обороны необходимой военной техникой и вооружением не должно быть никаких ограничений".

"Продолжение комплексной поддержки – оборонной и финансовой – является залогом нашей победы над агрессором", - подчеркнул глава Офиса Президента Украины.

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