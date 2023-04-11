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Єрмак обговорив з міністром підприємств і виробництва Італії економічну співпрацю

Єрмак обговорив з міністром підприємств і виробництва Італії економічну співпрацю

Київ • УНН

 • 823902 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо розвиток економічної співпраці України з італійською державою, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Андрія Єрмака.

Цитата

"Висловив подяку італійському народові та уряду Італії за підтримку й допомогу Україні під час цієї жахливої війни. Уже сьогодні ми думаємо про наше майбутнє, про економічну співпрацю з нашими друзями й партнерами. Ми надзвичайно зацікавлені в інвестиціях та співробітництві з Італією для відбудови України, надання нашим людям можливостей відкривати бізнес і створювати нові робочі місця", - зазначив Єрмак.

Доповнення

Андрій Єрмак виділив основні фокуси розмови, а саме:

  • Попередня згода між країнами щодо створення й просування на європейському ринку національного бренда «Зроблено в Україні» за підтримки італійських представників малого й середнього бізнесу.
  • Можливість розвитку співпраці двох країн у галузі легкої промисловості завдяки ширшому залученню профільних українських та італійських промислових асоціацій.

Шмигаль зазначив, що Україна перспективна для італійських підприємців з погляду інвестицій в окремі галузі промисловості та видобуток природних ресурсів.

Натомість міністр підприємств і виробництва Італії розповів, що італійська сторона хотіла б допомогти з визначенням тих товарів, які можна ототожнити з національним брендом України, що сприятиме їх просуванню на європейському ринку.

"Разом з Адольфо Урсо наголосили, що запланована на кінець квітня цього року в Італії конференція з питань відновлення України має бути надзвичайно предметною та наповненою конкретним змістом", - зазначив прем'єр-міністр України.

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