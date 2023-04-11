Ермак обсудил с министром предприятий и производства Италии экономическое сотрудничество

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"Выразил благодарность итальянскому народу и правительству Италии за поддержку и помощь Украине во время этой ужасной войны. Уже сегодня мы думаем о нашем будущем, об экономическом сотрудничестве с нашими друзьями и партнерами. Мы чрезвычайно заинтересованы в инвестициях и сотрудничестве с Италией для восстановления Украины, предоставления нашим людям возможностей открывать бизнес и создавать новые рабочие места", - отметил Ермак.

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Андрей Ермак выделил основные фокусы разговора, а именно:



Предварительное согласие между странами по созданию и продвижению на европейском рынке национального бренда «Сделано в Украине» при поддержке итальянских представителей малого и среднего бизнеса.



Возможность развития сотрудничества двух стран в области легкой промышленности благодаря более широкому привлечению профильных украинских и итальянских промышленных ассоциаций.



Шмыгаль отметил, что Украина перспективна для итальянских предпринимателей с точки зрения инвестиций в отдельные отрасли промышленности и добычу природных ресурсов.

Зато министр предприятий и производства Италии рассказал, что итальянская сторона хотела бы помочь с определением тех товаров, которые можно отождествить с национальным брендом Украины, что будет способствовать их продвижению на европейском рынке.

"Вместе с Адольфо Урсо подчеркнули, что запланированная на конец апреля этого года в Италии конференция по вопросам восстановления Украины должна быть чрезвычайно предметной и наполненной конкретным содержанием", - отметил премьер-министр Украины.