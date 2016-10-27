Президент України розповів, що читає щонайменше одну книгу на місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів, що читає щомісяця мінімум одну книжку. Про це він сказав, виступаючи в Національному університеті “Острозька академія” на Рівненщині, передає УНН.
“Дуже мало часу залишається на саморозвиток, хоча я дуже швидко читаю. Просто в Президента України сьогодні такий обсяг інформації, що тільки для того, щоб ознайомитися з тим, що ти маєш знати, часу на книжки не вистачає. Хоча я стараюсь. Коли готуюсь особливо до інвестиційних зустрічей, я стараюсь, щоб хоча б одна книжка за місяць була прочитана”, — розповів Президент.
Також П.Порошенко закликав студентів більше читати книжки у свої студентські роки, поки мають на це час.
“Поки ви студенти, не зважаючи на кохання, дискотеки, читайте книжки, при чому не електронні. Зберігайте традицію”, — додав Глава держави.