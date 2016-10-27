Президент Украины рассказал, что читает минимум одну книгу в месяц

"Очень мало времени остается на саморазвитие, хотя я очень быстро читаю. Просто у Президента Украины сегодня такой объем информации, что только для того, чтобы ознакомиться с тем, что ты должен знать, времени на книги не хватает. Хотя я стараюсь. Когда готовлюсь особенно к инвестиционным встречам, я стараюсь, чтобы хотя бы одна книга за месяц была прочитана", - рассказал Президент.

Также П.Порошенко призвал студентов больше читать книги в свои студенческие годы, пока имеют на это время.

"Пока вы студенты, несмотря на любовь, дискотеки, читайте книги, причем не электронные. Храните традицию", - добавил Глава государства.