Президент Украины рассказал, что читает минимум одну книгу в месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что читает ежемесячно минимум одну книгу. Об этом он сказал, выступая в Национальном университете "Острожская академия" в Ровенской области, передает УНН.
"Очень мало времени остается на саморазвитие, хотя я очень быстро читаю. Просто у Президента Украины сегодня такой объем информации, что только для того, чтобы ознакомиться с тем, что ты должен знать, времени на книги не хватает. Хотя я стараюсь. Когда готовлюсь особенно к инвестиционным встречам, я стараюсь, чтобы хотя бы одна книга за месяц была прочитана", - рассказал Президент.
Также П.Порошенко призвал студентов больше читать книги в свои студенческие годы, пока имеют на это время.
"Пока вы студенты, несмотря на любовь, дискотеки, читайте книги, причем не электронные. Храните традицию", - добавил Глава государства.