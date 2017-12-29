Президент цього року відповів лише на одну електронну петицію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У 2017 році на офіційному сайті Президента України зареєстрована тільки одна відповідь на звернення громадян через електронні петиції. Про це повідомляє кореспондент УНН, з посиланням на сайт Глави держави.
Так, електронна петиція, яка набрала 25 359 підписів стосується відміни блокування російської соціальної мережі “ВКонтакте”.
“Це величезна рекламна платформа, яка допомагає в реалізації вітчизняного продукту, творчості, контенту і т.д. Втрата цієї платформи вкрай негативно позначиться на вітчизняному виробнику будь-якого виду товарів, послуг і івентів. Дане рішення адміністрації президента несе ряд негативних наслідків. Стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті — це обов’язок СБУ або кіберподразділеній (на які виділялися кошти з бюджету країни, з кишень платників податків), чому нездатність цих органів протистояти пропаганді в мережі повинно позначатися на звичайних людях?”, — їдеться в тексті петиції.
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Зі свого боку у відповіді Президента України зазначається, що російський холдинг “Mail.ru Group”, до складу якого входять товариства з обмеженою відповідальністю “Мэйл.РУ ГРУП”, “Вконтакте”, “Мейл.РУ Україна”, “В Контакті”, а також група компаній “Яндекс” та деякі інші інтернет-компанії широко використовуються російськими спецслужбами для просування російської пропаганди і проведення спеціальних інформаційних операцій проти України та її громадян.
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“Зокрема, вказані компанії сприяють спецслужбам Росії у збиранні, зберіганні, використанні та поширенні інформації з обмеженим доступом — персональних даних та особистого листування громадян України. Навіть угоди про користування вказаними сервісами містять положення про згоду користувачів на автоматичну передачу до компанії (фактично — до країни-агресора та її спецслужб) будь-якої інформації про них, її узагальнення, обробку та передачу третім особам. Таким чином, українські користувачі російських мереж потрапляють під контроль спецслужб РФ, які спочатку створюють необхідні умови для вербування, а потім використовують наших громадян у власних протиправних цілях”, — зазначається у відповіді.
Окрім того, голова держава нагадав, що російські соціальні мережі стали також розсадником деструктивних груп на кшталт сумнозвісних суїцидних спільнот типу “Синій кит”, а “соцмережа „Вконтакте“ залишається чи не головним вмістилищем „піратського“ контенту в світі”.
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“Виходячи з пріоритетів національних інтересів України, ураховуючи реальні загрози національній безпеці України і стабільності в суспільстві, посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку РФ та втручання у внутрішні справи України... підтримання електронної петиції щодо скасування блокування інтернет-ресурсу „Вконтакте“ вважаю неможливим”, — резюмував Порошенко.