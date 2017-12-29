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Президент цього року відповів лише на одну електронну петицію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У 2017 році на офіційному сайті Президента України зареєстрована тільки одна відповідь на звернення громадян через електронні петиції. Про це повідомляє кореспондент УНН, з посиланням на сайт Глави держави.

Президент цього року відповів лише на одну електронну петицію

Так, електронна петиція, яка набрала 25 359 підписів стосується відміни блокування російської соціальної мережі “ВКонтакте”.

“Це величезна рекламна платформа, яка допомагає в реалізації вітчизняного продукту, творчості, контенту і т.д. Втрата цієї платформи вкрай негативно позначиться на вітчизняному виробнику будь-якого виду товарів, послуг і івентів. Дане рішення адміністрації президента несе ряд негативних наслідків. Стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті — це обов’язок СБУ або кіберподразділеній (на які виділялися кошти з бюджету країни, з кишень платників податків), чому нездатність цих органів протистояти пропаганді в мережі повинно позначатися на звичайних людях?”, — їдеться в тексті петиції.

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Зі свого боку у відповіді Президента України зазначається, що російський холдинг “Mail.ru Group”, до складу якого входять товариства з обмеженою відповідальністю “Мэйл.РУ ГРУП”, “Вконтакте”, “Мейл.РУ Україна”, “В Контакті”, а також група компаній “Яндекс” та деякі інші інтернет-компанії широко використовуються російськими спецслужбами для просування російської пропаганди і проведення спеціальних інформаційних операцій проти України та її громадян.

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“Зокрема, вказані компанії сприяють спецслужбам Росії у збиранні, зберіганні, використанні та поширенні інформації з обмеженим доступом — персональних даних та особистого листування громадян України. Навіть угоди про користування вказаними сервісами містять положення про згоду користувачів на автоматичну передачу до компанії (фактично — до країни-агресора та її спецслужб) будь-якої інформації про них, її узагальнення, обробку та передачу третім особам. Таким чином, українські користувачі російських мереж потрапляють під контроль спецслужб РФ, які спочатку створюють необхідні умови для вербування, а потім використовують наших громадян у власних протиправних цілях”, — зазначається у відповіді.
Окрім того, голова держава нагадав, що російські соціальні мережі стали також розсадником деструктивних груп на кшталт сумнозвісних суїцидних спільнот типу “Синій кит”, а “соцмережа „Вконтакте“ залишається чи не головним вмістилищем „піратського“ контенту в світі”.

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“Виходячи з пріоритетів національних інтересів України, ураховуючи реальні загрози національній безпеці України і стабільності в суспільстві, посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку РФ та втручання у внутрішні справи України... підтримання електронної петиції щодо скасування блокування інтернет-ресурсу „Вконтакте“ вважаю неможливим”, — резюмував Порошенко.

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