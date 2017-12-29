Президент в этом году ответил только на одну электронную петицию

Так, электронная петиция, которая набрала 25 359 подписей, касается отмены блокировки российской социальной сети “ВКонтакте”.

“Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов. Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподраздилений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), чем неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?" - идеться в тексте петиции.

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Со своей стороны в ответе Президента Украины отмечается, что российский холдинг “Mail.ru Group”, в состав которого входят общества с ограниченной ответственностью “Мэйл.РУ ГРУПП”, “Вконтакте”, “Мэйл.ру Украина”, “В Контакте”, а также группа компаний “Яндекс” и некоторые другие интернет-компании широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан.

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“В частности, указанные компании способствуют спецслужбам России в сборе, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом — персональных данных и личной переписки граждан Украины. Даже соглашения о пользовании указанными сервисами содержат положения о согласии пользователей на автоматическую передачу в компании (фактически — в страну-агрессора и ее спецслужб) любой информации о них, ее обобщение, обработку и передачу третьим лицам. Таким образом, украинские пользователи российских сетей попадают под контроль спецслужб РФ, сначала создают необходимые условия для привлечения, а затем используют наших граждан в собственных противоправных целях”, - отмечается в ответе.

Кроме того, глава государства напомнил, что российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп вроде печально суицидальных сообществ типа “Синий кит”, а “соцсеть ”ВКонтакт" остается едва ли не главным вместилищем ”пиратского“ контента в мире”.

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“Исходя из приоритетов национальных интересов Украины, учитывая реальные угрозы национальной безопасности Украины и стабильности в обществе, посягательство на государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность, территориальные претензии со стороны РФ и вмешательства во внутренние дела Украины ... поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет -ресурса "Вконтакте“ считаю невозможным”, - резюмировал Порошенко.