Президент в этом году ответил только на одну электронную петицию

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37293 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 89179 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 106643 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 119970 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 140609 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 158455 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122007 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138471 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189603 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290600 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.6м/с
76%
Популярные новости

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 240391 просмотра

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

7 апреля, 11:10 • 34040 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 62319 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 183158 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 39369 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 183265 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 240497 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 443228 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 396825 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 481564 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 25214 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 25223 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 39447 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 62401 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 69882 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Президент в этом году ответил только на одну электронную петицию

Киев • УНН

 • 25577 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2017 году на официальном сайте Президента Украины зарегистрирован только один ответ на обращения граждан через электронные петиции. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Президент в этом году ответил только на одну электронную петицию

Так, электронная петиция, которая набрала 25 359 подписей, касается отмены блокировки российской социальной сети “ВКонтакте”.

“Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов. Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте — это обязанность СБУ или киберподраздилений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), чем неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?" - идеться в тексте петиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президента призвали выдвинуть Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе

Со своей стороны в ответе Президента Украины отмечается, что российский холдинг “Mail.ru Group”, в состав которого входят общества с ограниченной ответственностью “Мэйл.РУ ГРУПП”, “Вконтакте”, “Мэйл.ру Украина”, “В Контакте”, а также группа компаний “Яндекс” и некоторые другие интернет-компании широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы призвали Порошенко назначить депутатам зарплату на уровне прожиточного минимума

“В частности, указанные компании способствуют спецслужбам России в сборе, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом — персональных данных и личной переписки граждан Украины. Даже соглашения о пользовании указанными сервисами содержат положения о согласии пользователей на автоматическую передачу в компании (фактически — в страну-агрессора и ее спецслужб) любой информации о них, ее обобщение, обработку и передачу третьим лицам. Таким образом, украинские пользователи российских сетей попадают под контроль спецслужб РФ, сначала создают необходимые условия для привлечения, а затем используют наших граждан в собственных противоправных целях”, - отмечается в ответе.

Кроме того, глава государства напомнил, что российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп вроде печально суицидальных сообществ типа “Синий кит”, а “соцсеть ”ВКонтакт" остается едва ли не главным вместилищем ”пиратского“ контента в мире”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко подали петицию с требованием сократить количество депутатов до 250

“Исходя из приоритетов национальных интересов Украины, учитывая реальные угрозы национальной безопасности Украины и стабильности в обществе, посягательство на государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность, территориальные претензии со стороны РФ и вмешательства во внутренние дела Украины ... поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет -ресурса "Вконтакте“ считаю невозможным”, - резюмировал Порошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.36
Bitcoin
$78,084.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,547.97