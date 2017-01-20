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Президент США Б.Обама опублікував прощального листа

Президент США Б.Обама опублікував прощального листа

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Барак Обама написав прощальний лист для американців. Текст листа опублікований на сайті Білого дому, передає УНН.

Б.Обама зазначив, що залишати прощального листа в Овальному кабінеті для наступника — давня традиція, і додав, що перед цим хоче подякувати громадян за честь бути 44-м президентом США.

“Все, що я дізнався за час перебування на посаді, я дізнався від вас. Ви зробили мене краще як президента, і ви зробили мене краще як людину,” — написав він.

Б.Обама також зазначив події, які відбулися за час його перебування на посаді, і заявив про внесок кожного американця в майбутнє країни.

Він також додав, що Америка — не проект однієї людини.

“Найпотужнішим словом в нашій демократії є слово “ми”. Ми — народ. Ми все здолаємо. Так, ми зможемо,” — написав він.

Нагадаємо, Б.Обама не має наміру балотуватися на будь-які виборні посади.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама піде сьогодні на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

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