Президент США Б.Обама опублікував прощального листа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Барак Обама написав прощальний лист для американців. Текст листа опублікований на сайті Білого дому, передає УНН.
Б.Обама зазначив, що залишати прощального листа в Овальному кабінеті для наступника — давня традиція, і додав, що перед цим хоче подякувати громадян за честь бути 44-м президентом США.
“Все, що я дізнався за час перебування на посаді, я дізнався від вас. Ви зробили мене краще як президента, і ви зробили мене краще як людину,” — написав він.
Б.Обама також зазначив події, які відбулися за час його перебування на посаді, і заявив про внесок кожного американця в майбутнє країни.
Він також додав, що Америка — не проект однієї людини.
“Найпотужнішим словом в нашій демократії є слово “ми”. Ми — народ. Ми все здолаємо. Так, ми зможемо,” — написав він.
Нагадаємо, Б.Обама не має наміру балотуватися на будь-які виборні посади.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама піде сьогодні на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.