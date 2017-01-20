Президент США Б.Обама опубликовал прощальное письмо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Барак Обама написал прощальное письмо для американцев. Текст письма опубликован на сайте Белого дома, передает УНН.
Б.Обама отметил, что оставлять прощальное письмо в Овальном кабинете для преемника - давняя традиция, и добавил, что перед этим хочет поблагодарить граждан за честь быть 44-м президентом США.
"Все, что я узнал за время пребывания в должности, я узнал от вас. Вы сделали меня лучше как президента, и вы сделали меня лучше как человека ", - написал он.
Б.Обама также отметил произошедшие за время его пребывания в должности, и заявил о вкладе каждого американца в будущее страны.
Он также добавил, что Америка - не проект одного человека.
"Мощным словом в нашей демократии является слово "мы". Мы - народ. Мы все преодолеем. Да, мы сможем", - написал он.
Напомним, Б.Обама не намерен баллотироваться на любые выборные должности.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама пойдет сегодня на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.