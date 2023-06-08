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Президент Сербії Вучич оголосив про позачергові вибори на тлі протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна проведе дострокові парламентські вибори на тлі протестів, що продовжуються, після двох інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї, інформує УНН посилаючись на N1.

Президент Сербії Вучич оголосив про позачергові вибори на тлі протестів

Деталі

Президент сказав, що ясно, що дострокові парламентські вибори буде проведено, але не назвав дату.

За його словами, після того, як прем'єр-міністр Ана Брнабич подасть у відставку, він має передати мандат протягом наступних 30 днів.

"Це означає, що ми скоро збираємося розпустити сербський парламент, тому що є терміни", - сказав Вучич.

"Коли встановлено, що у Зборах Сербії немає більшості, якщо такої немає, то можливо, щоб хтось інший склав більшість, якщо з'ясується, що це неможливо, тому що якщо Ана Брнабич піде у відставку, сербська Прогресивна партія не захоче нового мандату, це зрозуміло".

Дострокові вибори означають, що виборці прийдуть на виборчі дільниці втретє за чотири роки.

Що передувало

Вучич та уряд останніми тижнями перебували під тиском після двох масових розстрілів у столиці країни Белграді.

Тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки Вучича.

Протестувальники вимагають відставки високопоставлених урядовців та відкликання ліцензій на мовлення у двох проурядових телеканалів, які, за їхніми словами, пропагують насильство та славлять кримінальних авторитетів.

Цими вихідними заплановано новий протест, який стає все більш серйозним випробуванням для Вучича, можливо, найбільшим, з яким він зіткнувся з моменту приходу до влади 11 років тому.

Дві стрілянини 3 та 4 травня приголомшили націю, бо перша сталася у початковій школі в центрі Белграда, коли 13-річний хлопчик взяв пістолет свого батька та відкрив вогонь по своїх однокурсниках. Загинули вісім учнів та шкільний охоронець, ще семеро людей отримали поранення. Ще одна дівчина пізніше померла у лікарні від поранення голови.

На день пізніше 20-річний хлопець використав автоматичну зброю для випадкового нападу на людей у двох селах на південь від Белграда, вбивши вісім людей та поранивши 14.

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