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Президент Сербии Вучич объявил о внеочередных выборах на фоне протестов

Киев • УНН

 • 274063 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна проведет досрочные парламентские выборы на фоне продолжающихся протестов после двух инцидентов с применением огнестрельного оружия, информирует УНН ссылаясь на N1.

Президент Сербии Вучич объявил о внеочередных выборах на фоне протестов

Детали

Президент сказал, что ясно, что досрочные парламентские выборы будут проведены, но не назвал дату.

По его словам, после того, как премьер-министр Ана Брнабич подаст в отставку, он должен передать мандат в течение следующих 30 дней.

"Это означает, что мы скоро собираемся распустить сербский парламент, потому что есть сроки", - сказал Вучич.

"Когда установлено, что в Собрании Сербии нет большинства, если такового нет, то возможно, чтобы кто-то другой составил большинство, если выяснится, что это невозможно, потому что если Ана Брнабич уйдет в отставку, сербская Прогрессивная партия не захочет нового мандата, это понятно".

Досрочные выборы означают, что избиратели придут на избирательные участки в третий раз за четыре года.

Что предшествовало

Вучич и правительство в последние недели находились под давлением после двух массовых расстрелов в столице страны Белграде.

Тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки Вучича.

Протестующие требуют отставки высокопоставленных чиновников и отзыва лицензий на вещание у двух проправительственных телеканалов, которые, по их словам, пропагандируют насилие и прославляют криминальных авторитетов.

В эти выходные запланирован новый протест, который становится все более серьезным испытанием для Вучича, возможно, самым большим, с которым он столкнулся с момента прихода к власти 11 лет назад.

Две стрельбы 3 и 4 мая потрясли нацию, потому что первая произошла в начальной школе в центре Белграда, когда 13-летний мальчик взял пистолет своего отца и открыл огонь по своим однокурсникам. Погибли восемь учеников и школьный охранник, еще семь человек получили ранения. Еще одна девушка позже умерла в больнице от ранения головы.

Днем позже 20-летний парень использовал автоматическое оружие для случайного нападения на людей в двух деревнях к югу от Белграда, убив восемь человек и ранив 14.

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