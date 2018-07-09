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Президент розгляне скаргу аграріїв на чергові "поправки Хомутинніка"

Президент розгляне скаргу аграріїв на чергові "поправки Хомутинніка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко вивчить прохання аграріїв ветувати поправку до ЗУ №7010 (“єдине вікно”), яка дозволяє великим зернотрейдерам купувати вагони за кошти держбюджету. Про це у коментарі УНН заявив член депутатської фракції партії "БПП" Микола Паламарчук.

Законопроект №7010, прийнятий ВР 5 липня. І хоча ЗУ стосується “єдиного вікна” на митниці, внесені з порушенням Регламенту поправки нардепа Олега Кришина змінили й інші законодавчі акти, зокрема у сфері АПК.

Тепер великі зернотрейдери матимуть змогу купувати собі залізничні вагони за рахунок українських платників податків. Часткова компенсація становитиме 30%.

Аграрії пов’язують поправку з народним депутатом, членом податкового Комітету ВР Віталієм Хомутинніком, який за сумісництвом володіє агрохолдингом “Кернел”. Підтверджують це і народні обранці. ЗМІ тим часом нагадують, що Кришин та Хомутиннік не вперше лобіюють інтереси “Кернел” у парламенті

Тож, фермери закликають Президента ветувати дискримінаційну поправку.

У відповідь на заклики фермерів у БПП переконують, що Президент прийме виважене рішення.

"У Президента є спеціальні підрозділи. Я думаю, що це питання буде вивчене, вимога аграріїв буде розглянута. Також, я думаю, що Президент у підсумку прийме правильне та обґрунтоване рішення", - прокоментував заяву аграріїв Паламарчук.

Нардеп переконаний, що держава повинна дотувати українських фермерів, але на рівних умовах.

"В усіх європейських державах сільське господарство є дотаційним, його треба підтримувати, але на рівних умовах: великих, середніх і малих. Завжди, цей принцип не має порушуватися. У нас немає виключень чи особливих. Бо в інакшому випадку, коли комусь надають перевагу - у іншої частини суспільства виникає питання - чому їх обділили?

А ще, нам треба вирішити питання із страхуванням сільського господарства. Бо в Україні цього немає і аграрії повинні постійно страждати і боротися за свою продукцію", - наголосив Паламарчук.

За даними ЗМІ, цього року компанія Хомутинніка “Кернел” може отримати рекордну суму дотацій – близько 10 млрд грн.

Також нагадаємо, у грудні минулого року ВР внесла зміни до Податкового кодексу України, скасувавши повернення ПДВ дрібним експортерам сої та рапсу.

Тоді “соєві правки” теж пов’язували з Віталієм Хомутинніком.

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