Президент рассмотрит жалобу аграриев на очередные "поправки Хомутынника"

Законопроект №7010, принят ВР 5 июля. И хотя ЗУ касается "единого окна" на таможне, внесенные с нарушением Регламента поправки нардепа Олега Кришина изменили и другие законодательные акты, в частности в сфере АПК.

Теперь большие зернотрейдеры смогут покупать себе железнодорожные вагоны за счет украинских плательщиков налогов. Частичная компенсация составит 30%.

Аграрии связывают поправку с народным депутатом, членом налогового Комитета ВР Виталием Хомутынником, который по совместительству владеет агрохолдингом "Кернел". Подтверждают это и народные избранники. СМИ тем временем напоминают, что Кришин и Хомутынник не первый раз лоббируют интересы "Кернел" в парламенте.

Поэтому, фермеры призывают Президента ветировать дискриминационную поправку.

В ответ на призывы фермеров в БПП убеждают, что Президент примет взвешенное решение.

"У Президента есть специальные подразделения. Я думаю, что этот вопрос будет изучен, требование аграриев будет рассмотрено. Также, я думаю, что Президент, в итоге, примет правильное и обоснованное решение", - прокомментировал заявление аграриев Паламарчук.

Нардеп убежден, что государство должно дотировать украинских фермеров, но на равных условиях.

"Во всех европейских государствах сельское хозяйство является дотационным, его надо поддерживать, но на равных условиях: больших, средних и малых. Всегда, этот принцип не должен возбуждаться. У нас нет исключений или особых. Потому что в противном случае, когда кому-то отдают предпочтение, - в остальной части общества возникает вопрос - почему их обделили?

А еще, нам надо решить вопрос со страхованием сельского хозяйства. Потому что в Украине этого нет и аграрии должны постоянно страдать и бороться за свою продукцию", - подчеркнул Паламарчук.

По данным СМИ, в этом году компания Хомутынника "Кернел" может получить рекордную сумму дотаций - около 10 млрд грн.

Также напомним, в декабре прошлого года ВР внесла изменения в Налоговый кодекс Украины, отменив возврат НДС мелким экспортерам сои и рапса.

Тогда "соевые правки" тоже связывали с Виталием Хомутынником.