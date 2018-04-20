Президент пропонує урегулювати питання подвійного громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент України вніс на розгляд парламенту проект закону № 8297 про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо удосконалення окремих положень. Про це повідомляє УНН, з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.
Як зазначає автор законопроекту, його розроблено з метою удосконалення норм, які визначають підстави набуття громадянства України, насамперед за територіальним походженням, додаткові підстави, за якими особи не приймаються до громадянства України, повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України, в частині перевірки підстав його набуття, погодження та прийняття рішення про оформлення, а також вдосконалення механізму припинення громадянства України у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави та запобігання випадкам подвійного громадянства осіб, які набувають громадянство України.
В пояснювальній записці до документу, обґрунтування необхідності прийняття законопроекту наведене тим фактом, що аналіз ситуації у сфері громадянства свідчить, що останнім часом інститут громадянства використовується певними суб'єктами для вирішення власних цілей, не сумісних з інтересами національної безпеки України.
"Запровадження для громадян України безвізового режиму в’їзду до Європейського Союзу (ЄС) активізувало діяльність в Україні організаторів та учасників каналів нелегальної міграції, які розглядають нашу державу як транзитну територію на шляху до країн ЄС", - йдеться в пояснювальній записці.
Також, автор законопроекту вказує, що в умовах гібридної війни Російської Федерації проти української держави російські спеціальні служби використовують незаконне оформлення громадянства України з метою створення легальних можливостей для дестабілізації ситуації, загострення криміногенної обстановки в Україні, проведення розвідувально-підривної та терористично-диверсійної діяльності на території нашої держави.
В документі пропонується вдосконаленні норм, які передусім визначають підстави набуття громадянства України: насамперед за територіальним походженням, повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України, в частині перевірки підстав його набуття, погодження та прийняття рішення про оформлення.
Крім того, пропонується урегулювати питання подвійного громадянства в Україні.
"Існує нагальна потреба у законодавчому вдосконаленні механізму припинення громадянства України у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, а також запобігання випадкам подвійного громадянства осіб, які набувають громадянство України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вніс в Верховну Раду проект закону № 8265 від 13 квітня, про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України, яким пропонує забезпечити прозоре та якісне здійснення публічних закупівель з використанням системи ProZorro.