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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент предлагает урегулировать вопрос двойного гражданства

Киев • УНН

 • 25433 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Украины внес на рассмотрение парламента проект закона № 8297 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.

Президент предлагает урегулировать вопрос двойного гражданства

Как отмечает автор законопроекта, он разработан с целью усовершенствования норм, устанавливающих основания приобретения гражданства Украины, прежде всего по территориальному происхождению, дополнительные основания, по которым лица не принимаются в гражданство Украины, полномочия государственных органов, принимающих участие в решении вопросов гражданства Украины, в части проверки оснований его приобретения, согласования и принятия решения об оформлении, а также совершенствование механизма прекращения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданином Ук аины гражданства другого государства и предотвращения случаев двойного гражданства лиц, приобретают гражданство Украины.

В пояснительной записке к документу, обоснование необходимости принятия законопроекта приведенно тем фактом, что анализ ситуации в сфере гражданства свидетельствует, что в последнее время институт гражданства используется определенными субъектами для решения собственных целей, не совместимых с интересами национальной безопасности Украины.

"Введение для граждан Украины безвизового режима въезда в Европейский Союз (ЕС) активизировало деятельность в Украине организаторов и участников каналов нелегальной миграции, которые рассматривают нашу страну как транзитную территорию на пути в страны ЕС", - говорится в пояснительной записке.

Также, автор законопроекта указывает, что в условиях гибридной войны Российской Федерации против украинского государства российские специальные службы используют незаконное оформление гражданства Украины с целью создания легальных возможностей для дестабилизации ситуации, обострения криминогенной обстановки в Украине, проведение разведывательно-подрывной и террористически диверсионной деятельности на территории нашего государства.

В документе предлагается совершенствование норм, которые прежде всего определяют основания приобретения гражданства Украины: прежде всего по территориальному происхождению, полномочия государственных органов, принимающих участие в решении вопросов гражданства Украины, в части проверки оснований его приобретения, согласования и принятия решения об оформлении.

Кроме того, предлагается урегулировать вопрос двойного гражданства в Украине.

"Существует насущная необходимость в законодательном совершенствовании механизма прекращения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства, а также предотвращения случаев двойного гражданства лиц, приобретают гражданство Украины", - говорится в документе.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона № 8265 от 13 апреля о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины, которым предлагает обеспечить прозрачное и качественное осуществление публичных закупок с использованием системы ProZorro.

Украинские Национальные Новости

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