Президент предлагает урегулировать вопрос двойного гражданства

Как отмечает автор законопроекта, он разработан с целью усовершенствования норм, устанавливающих основания приобретения гражданства Украины, прежде всего по территориальному происхождению, дополнительные основания, по которым лица не принимаются в гражданство Украины, полномочия государственных органов, принимающих участие в решении вопросов гражданства Украины, в части проверки оснований его приобретения, согласования и принятия решения об оформлении, а также совершенствование механизма прекращения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданином Ук аины гражданства другого государства и предотвращения случаев двойного гражданства лиц, приобретают гражданство Украины.

В пояснительной записке к документу, обоснование необходимости принятия законопроекта приведенно тем фактом, что анализ ситуации в сфере гражданства свидетельствует, что в последнее время институт гражданства используется определенными субъектами для решения собственных целей, не совместимых с интересами национальной безопасности Украины.

"Введение для граждан Украины безвизового режима въезда в Европейский Союз (ЕС) активизировало деятельность в Украине организаторов и участников каналов нелегальной миграции, которые рассматривают нашу страну как транзитную территорию на пути в страны ЕС", - говорится в пояснительной записке.

Также, автор законопроекта указывает, что в условиях гибридной войны Российской Федерации против украинского государства российские специальные службы используют незаконное оформление гражданства Украины с целью создания легальных возможностей для дестабилизации ситуации, обострения криминогенной обстановки в Украине, проведение разведывательно-подрывной и террористически диверсионной деятельности на территории нашего государства.

В документе предлагается совершенствование норм, которые прежде всего определяют основания приобретения гражданства Украины: прежде всего по территориальному происхождению, полномочия государственных органов, принимающих участие в решении вопросов гражданства Украины, в части проверки оснований его приобретения, согласования и принятия решения об оформлении.

Кроме того, предлагается урегулировать вопрос двойного гражданства в Украине.

"Существует насущная необходимость в законодательном совершенствовании механизма прекращения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства, а также предотвращения случаев двойного гражданства лиц, приобретают гражданство Украины", - говорится в документе.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона № 8265 от 13 апреля о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины, которым предлагает обеспечить прозрачное и качественное осуществление публичных закупок с использованием системы ProZorro.