Президент прийняв вірчі грамоти від посла Республіки Польща Я.Пєкла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від посла Республіки Польща Яна Пєкла, передає УНН.
"Президент прийняв вірчі грамоти від посла Республіки Польща Яна Пєкла", - написав на своїй сторінці у Twitter речник Глави держави Святослав Цеголко.
Нагадаємо, у серпні Польща офіційно призначила нового посла в Україні, ним став публіцист Ян Пєкло.
Як повідомляв УНН, 20 травня комісія Сейму у закордонних справах Польщі вирішила затвердити публіциста Яна Пєкло на посаді нового посла Польщі в Україні.