Президент принял верительные грамоты от посла Республики Польша Я.Пекло

"Президент принял верительные грамоты от посла Республики Польша Яна Пекло", - написал на своей странице в Twitter спикер Главы государства Святослав Цеголко.

Напомним, в августе Польша официально назначила нового посла в Украине, им стал публицист Ян Пекло.

Как сообщал УНН, 20 мая комиссия Сейма по иностранным делам Польши решила утвердить публициста Яна Пекло на должность нового посла Польши в Украине.