Президент привітав бійців з Днем Повітряних Сил ЗСУ

“Шановні воїни Повітряних Сил! Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом захисників українського неба — Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.

Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, в складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку”, — йдеться у привітанні.

Глава держави подякував особовому складу за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість, виявлену під час виконання покладених завдань.

“Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави”, — йдеться у повідомленні.

Президент висловив упевненість що завдяки високій професійній майстерності та відповідальності військовослужбовців цього потужного виду Збройних Сил небо над Україною завжди буде мирним, а наш народ — надійно захищеним. Та побажав воїнам та їх родинам “міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизни”.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ.