Президент поздравил бойцов с Днем Воздушных Сил ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем Воздушных Сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Уважаемые воины Воздушных Сил! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником защитников украинского неба - Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Отечества, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружения и технику", - говорится в поздравлении.
Глава государства поблагодарил личный состав за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных задач.
"Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства", - говорится в сообщении.
Президент выразил уверенность, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных Сил небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ - надежно защищенным. И пожелал воинам и их семьям "крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечества".
Как сообщал УНН, сегодня в Украине отмечают День Воздушных Сил ВСУ.