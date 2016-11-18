Президент повернув до ВР на доопрацювання закон про державну підтримку кінематографії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко скористався правом вето та повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, прийнятий Верховною Радою України 22 вересня 2016 року. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Глава держави відзначає, що закон “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, що надійшов на підпис, має низку позитивних норм, які сприятимуть створенню умов для розвитку кіновиробництва, впровадженню прозорих процедур здійснення фінансування проектів, закладе підґрунтя для забезпечення прав інтелектуальної власності тощо.
Водночас, повідомляє прес-служба, Президент повернув закон до Верховної Ради України із пропозиціями для доопрацювання для приведення його положень у відповідність до вимог Конституції України, Бюджетного кодексу України, узгодження з нормами інших законодавчих актів.
“Президент вбачає за доцільне доопрацювати запропонований законом механізм надання державної субвенції для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві фільму, з урахуванням принципів, визначених бюджетним і податковим законодавством, виклавши його в окремому законі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Глава держави сподівається, що Верховна Рада України найближчим часом доопрацює закон з урахуванням внесених пропозицій.