Президент вернул в ВР на доработку закон о государственной поддержке кинематографии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко воспользовался правом вето и вернул в парламент со своими предложениями закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", принятый Верховной Радой Украины 22 сентября 2016 г. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Глава государства отмечает, что закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который поступил на подпись, имеет ряд положительных норм, способствующих созданию условий для развития кинопроизводства, внедрению прозрачных процедур осуществления финансирования проектов, заложит основу для обеспечения прав интеллектуальной собственности и тому подобное.
В то же время, сообщает пресс-служба, Президент вернул закон в Верховную Раду Украины с предложениями для доработки для приведения его положений в соответствие с требованиями Конституции Украины, Бюджетного кодекса Украины, согласования с нормами других законодательных актов.
"Президент считает целесообразным доработать предложенный законом механизм предоставления государственной субвенции для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма, с учетом принципов, определенных бюджетным и налоговым законодательством, изложив его в отдельном законе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава государства надеется, что Верховная Рада Украины в ближайшее время доработает закон с учетом внесенных предложений.