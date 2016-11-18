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Президент вернул в ВР на доработку закон о государственной поддержке кинематографии

Президент вернул в ВР на доработку закон о государственной поддержке кинематографии

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко воспользовался правом вето и вернул в парламент со своими предложениями закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", принятый Верховной Радой Украины 22 сентября 2016 г. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Глава государства отмечает, что закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который поступил на подпись, имеет ряд положительных норм, способствующих созданию условий для развития кинопроизводства, внедрению прозрачных процедур осуществления финансирования проектов, заложит основу для обеспечения прав интеллектуальной собственности и тому подобное.

В то же время, сообщает пресс-служба, Президент вернул закон в Верховную Раду Украины с предложениями для доработки для приведения его положений в соответствие с требованиями Конституции Украины, Бюджетного кодекса Украины, согласования с нормами других законодательных актов.

"Президент считает целесообразным доработать предложенный законом механизм предоставления государственной субвенции для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма, с учетом принципов, определенных бюджетным и налоговым законодательством, изложив его в отдельном законе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства надеется, что Верховная Рада Украины в ближайшее время доработает закон с учетом внесенных предложений.

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