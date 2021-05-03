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Президент Польщі збирається приїхати на саміт Кримської платформи

Президент Польщі збирається приїхати на саміт Кримської платформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда збирається взяти участь у саміті Кримської платформи, запланований на 23 серпня у Києві. Про це він повідомив під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським за підсумками двосторонньої зустрічі, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Президент (Володимир Зеленський - ред.) запросив мене до себе в Україну в серпні цього року. Очевидно, запрошення буде прийняте”, — сказав Дуда.

Також Зеленський підтвердив, що Дуда погодився взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

“Я дійсно запросив... Пан президент сказав, що буде. Я дуже його чекаю з першою леді на першому саміті Кримської платформи”, — додав Зеленський.

Доповнення

Кримська платформа — дипломатична ініціатива України, у перспективі — міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.

26 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи. Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи. Головою Організаційного комітету є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути ухвалена декларація.

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