Президент Польши собирается приехать на саммит Крымской платформы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда собирается принять участие в саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа в Киеве. Об этом он сообщил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам двусторонней встречи, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Президент (Владимир Зеленский - ред.) пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято", - сказал Дуда.
Также Зеленский подтвердил, что Дуда согласился принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.
"Я действительно пригласил... Господин президент (президент Польши Анджей Дуда - ред.) сказал, что будет. Я очень его жду с первой леди на первом саммите Крымской платформы", - добавил Зеленский.
Дополнение
Крымская платформа - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.
26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы. Председателем Организационного комитета является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.