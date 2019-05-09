Президент поклав квіти до могили Невідомого солдата

Окрім Президента, у церемонії взяли участь прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Міністр оборони України Степан Полторак, Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній та багато інших.



Зазначимо, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - державне свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9 травня, починаючи із 2016 року. Цей день прийшов на заміну радянському святу “День Перемоги”, яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.



Як повідомляв УНН, на 9 травня у Києві заявлено вже п’ять заходів з нагоди відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, очікується понад 10 тис. учасників.