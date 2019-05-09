Президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Кроме Президента, в церемонии приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Министр обороны Украины Степан Полторак, Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний и многие другие.



Отметим, День победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине, который официально отмечают 9 мая, начиная с 2016 года. Этот день пришел на смену советскому празднику "День Победы", который отмечали в СССР, а затем в Украине до 2015 года включительно.



Как сообщал УНН, на 9 мая в Киеве заявлено уже пять мероприятий по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, ожидается более 10 тыс. участников.