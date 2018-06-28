Президент найближчим часом внесе до ВР зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО

“Найближчим часом мною буде переданий проект змін до Конституції, поправку, яка закріпить дві наших стратегічних цілі, тісно пов’язані одне з одним — це є вступ України до Євросоюзу і вступ України до НАТО”, — наголосив він.

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Як повідомляв УНН, 15 червня П.Порошенко заявив, що конституційна комісія завершує роботу над змінами до Конституції, де буде передбачено вступ України до Європейського Союзу та НАТО.