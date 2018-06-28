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Президент найближчим часом внесе до ВР зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО

Президент найближчим часом внесе до ВР зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО

Київ • УНН

 • 14910 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО. Про це він заявив сьогодні з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві, передає кореспондент УНН.

“Найближчим часом мною буде переданий проект змін до Конституції, поправку, яка закріпить дві наших стратегічних цілі, тісно пов’язані одне з одним — це є вступ України до Євросоюзу і вступ України до НАТО”, — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко розраховує, що Рада підтримає закріплення в Конституції вступу до ЄС

Як повідомляв УНН, 15 червня П.Порошенко заявив, що конституційна комісія завершує роботу над змінами до Конституції, де буде передбачено вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

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