Порошенко розраховує, що Рада підтримає закріплення в Конституції вступу до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада України підтримає закріплення євро інтеграційного курсу в Конституції України. Про це він заявив під час робочого візиту в Запорізьку область, передає УНН.
“Я сподіваюся так, як Верховна Рада підтримала цей закон (про нацбезпеку - ред.), так само вона підтримає мої пропозиції щодо закріплення європейської та євроатлантичної інтеграції в основному законі нашої країни — Конституції”, — заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, 15 червня П.Порошенко заявив, що Конституційна комісія завершує роботу над змінами до Конституції, де буде передбачено вступ України до Європейського Союзу та НАТО.