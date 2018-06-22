Порошенко розраховує, що Рада підтримає закріплення в Конституції вступу до ЄС

“Я сподіваюся так, як Верховна Рада підтримала цей закон (про нацбезпеку - ред.), так само вона підтримає мої пропозиції щодо закріплення європейської та євроатлантичної інтеграції в основному законі нашої країни — Конституції”, — заявив Порошенко.

Як повідомляв УНН, 15 червня П.Порошенко заявив, що Конституційна комісія завершує роботу над змінами до Конституції, де буде передбачено вступ України до Європейського Союзу та НАТО.