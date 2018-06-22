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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 13965 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101704 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109614 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124578 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142616 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146521 просмотра

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Порошенко рассчитывает, что Рада поддержит закрепления в Конституции курс на ЕС

Порошенко рассчитывает, что Рада поддержит закрепления в Конституции курс на ЕС

Киев  •  УНН

 • 7691 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада Украины поддержит закрепления евроинтеграционного курса в Конституции Украины. Об этом он заявил во время рабочего визита в Запорожскую область, передает УНН.

"Я надеюсь так, как Верховная Рада поддержала этот закон (о нацбезопасности - ред.), Так же она поддержит мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в основном законе нашей страны - Конституции", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, 15 июня П.Порошенко заявил, что Конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

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