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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74277 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103107 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118545 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138725 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144239 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182233 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Президент в ближайшее время внесет в ВР изменения в Конституцию о членстве в ЕС и НАТО

Президент в ближайшее время внесет в ВР изменения в Конституцию о членстве в ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

 • 14910 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО. Об этом он заявил сегодня по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент УНН.

"В ближайшее время мной будет передан проект изменений в Конституцию, поправка, которая закрепит две наших стратегических цели, тесно связанных друг с другом - это вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко рассчитывает, что Рада поддержит закрепление в Конституции вступление в ЕС

Как сообщал УНН, 15 июня П.Порошенко заявил, что конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

Украинские Национальные Новости

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