Президент нагородив посмертно Мирослава Поповича орденом Свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив директора Інституту філософії НАН України Мирослава Поповича, який помер 10 лютого, орденом Свободи, передає УНН з посиланням на відповідний указ Президента.
"За визначні особисті заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства і розвитку демократії, багаторічну плідну наукову та громадсько-політичну діяльність постановляю:
Нагородити орденом Свободи Поповича Мирослава Володимировича — директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук України у 2001 – 2018 роках, громадського і політичного діяча (посмертно)," - йдеться в тексті документа.
В свою чергу, в Facebook, Порошенко написав, що шкодує, що не встиг нагородити Поповича, коли він був живий.
Нагадаємо, професор, доктор філософських наук Мирослав Попович помер 10 лютого у 87-річному віці. Він був одним із учасників ініціативи “Першого грудня”, директором Інституту філософії імені Сковороди НАН України. 13 лютого Мирослава Поповича поховали на Байковому кладовищі.