Президент наградил посмертно Мирослава Поповича орденом Свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил директора Института философии НАН Украины Мирослава Поповича, который умер 10 февраля, орденом Свободы, передает УНН со ссылкой на соответствующий указ Президента.
"За выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность постановляю:
Наградить орденом Свободы Поповича Мирослава Владимировича - директора Института философии имени Г.С.Сковороды Национальной академии наук Украины в 2001 - 2018 годах, общественного и политического деятеля (посмертно)", - говорится в тексте документа.
В свою очередь, в Facebook, Порошенко написал, что сожалеет, что не успел наградить Поповича, когда он был жив.
Напомним, профессор, доктор философских наук Мирослав Попович умер 10 февраля во 87-летнем возрасте. Он был одним из участников инициативы "Первого декабря", директором Института философии имени Сковороды НАН Украины. 13 февраля Мирослава Поповича похоронили на Байковом кладбище.