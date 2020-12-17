Президент МОК назвав історичними майбутні Олімпійські ігри в Токіо

За словами Баха, японська сторона зараз докладе всіх можливих зусиль з підготовки до Ігор, які пройдуть влітку 2021 року, з урахуванням пандемії коронавірусу.

“Я завжди говорив, що Токіо — найбільш підготовлене місто в історії Олімпійських ігор. І я завжди обережний, коли вживаю слово „історичний“, але ця (Олімпіада — ред.) буде історичною”, — сказав Бах.

Також Бах зазначив, що японський уряд “дивиться в майбутнє і намагається вирішити проблеми ще до того, як вони виникнуть”. Також Бах висловив упевненість, що перед початком Олімпіади ситуація з коронавірусом зміниться, хоча в ряді країн світу вона зараз важка.

Додамо, що Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер пройдуть в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назву Ігор “Токіо-2020” збережено.