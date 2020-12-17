Президент МОК назвал историческими будущие Олимпийские игры в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что предстоящие в 2021 году Олимпийские игры в Токио будут признаны историческими, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
По словам Баха, японская сторона сейчас приложит все усилия по подготовке к Играм, которые пройдут летом 2021 года, с учетом пандемии коронавируса.
“Я всегда говорил, что Токио — наиболее подготовленный город в истории Олимпийских игр. И я всегда осторожен, когда употребляю слово „исторический“, но эта (Олимпиада — ред.) будет исторической ”, - сказал Бах.
Также Бах отметил, что японское правительство “смотрит в будущее и пытается решить проблемы еще до того, как они возникнут”. Также Бах выразил уверенность, что перед началом Олимпиады ситуация с коронавируса изменится, хотя в ряде стран мира она сейчас тяжелая.
Добавим, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр “Токио-2020” сохранено .