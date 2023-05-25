Президент Кіпру закликав ЄС брати більшу участь у зусиллях з відновлення єдності острова

ukru
29 березня, 17:57 • 275234 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 371842 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 306249 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 341078 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 305708 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222328 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206743 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165482 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 538320 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175574 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 24989 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 20224 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 17158 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 16055 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 11253 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 395536 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 538320 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 571256 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 568205 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206139 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 371859 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176004 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166839 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137686 перегляди
Актуальне
Президент Кіпру закликав ЄС брати більшу участь у зусиллях з відновлення єдності острова

Президент Кіпру закликав ЄС брати більшу участь у зусиллях з відновлення єдності острова

Київ • УНН

 • 485104 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент Кіпру Нікос Хрістодулідес хоче більшого залучення Європейського Союзу щодо спроб покласти край поділу острова, який триває вже десятиліттям. Про це він заявив у четвер, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Кіпр був розділений в результаті турецького вторгнення ще в 1974 році, який був спричинений коротким переворотом, організованим військовою групою, яка тоді керувала Грецією. Цей тривалий поділ острова є джерелом тертя між союзниками по НАТО - Грецією і Туреччиною, пише видання.

Турецька сторона завжди прагнула тримати участь ЄС у мирних переговорах на відстані витягнутої руки, вбачаючи в блоці можливу упередженість, оскільки і Кіпр, і Греція є країнами-членами НАТО, на відміну від підтримуваної Туреччиною північної частини острова.

"Республіка Кіпр є членом Європейського Союзу, кіпрська проблема є європейською проблемою, і її вирішення безпосередньо впливає на Європейський Союз", - заявив Христодулідіс після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

"У нинішніх геополітичних умовах, після російського вторгнення в Україну, Європейський Союз може - і повинен - зробити рішучий внесок у відновлення переговорів, в рамках Організації Об'єднаних Націй", - додав він.

Уряд греків-кіпріотів представляє весь острів в ЄС, хоча його повноваження на практиці закінчуються на лінії перемир'я 1974 року, що розділяє дві сторони. Турецько-кіпрську державу, що знаходиться на півночі Кіпру, визнає лише Анкара.

Останній раунд мирних переговорів між двома сторонами провалився у 2017 році.

Христодулідіс, який представляє сторону греків-кіпріотів на мирних переговорах під егідою ООН, заявив, що ЄС має "інструменти та стимули, які можуть привести до взаємоузгодженого рішення для кіпрського народу, греків-кіпріотів і турків-кіпріотів, для Туреччини, для Європейського Союзу".

Він також зазначив, що Кіпр підтримує санкції ЄС проти росії через її вторгнення в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісар з питань юстиції розкритикував Кіпр за недостатнє заморожування російських активів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17