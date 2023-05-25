Президент Кіпру закликав ЄС брати більшу участь у зусиллях з відновлення єдності острова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент Кіпру Нікос Хрістодулідес хоче більшого залучення Європейського Союзу щодо спроб покласти край поділу острова, який триває вже десятиліттям. Про це він заявив у четвер, пише Reuters, передає УНН.
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Кіпр був розділений в результаті турецького вторгнення ще в 1974 році, який був спричинений коротким переворотом, організованим військовою групою, яка тоді керувала Грецією. Цей тривалий поділ острова є джерелом тертя між союзниками по НАТО - Грецією і Туреччиною, пише видання.
Турецька сторона завжди прагнула тримати участь ЄС у мирних переговорах на відстані витягнутої руки, вбачаючи в блоці можливу упередженість, оскільки і Кіпр, і Греція є країнами-членами НАТО, на відміну від підтримуваної Туреччиною північної частини острова.
"Республіка Кіпр є членом Європейського Союзу, кіпрська проблема є європейською проблемою, і її вирішення безпосередньо впливає на Європейський Союз", - заявив Христодулідіс після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.
"У нинішніх геополітичних умовах, після російського вторгнення в Україну, Європейський Союз може - і повинен - зробити рішучий внесок у відновлення переговорів, в рамках Організації Об'єднаних Націй", - додав він.
Уряд греків-кіпріотів представляє весь острів в ЄС, хоча його повноваження на практиці закінчуються на лінії перемир'я 1974 року, що розділяє дві сторони. Турецько-кіпрську державу, що знаходиться на півночі Кіпру, визнає лише Анкара.
Останній раунд мирних переговорів між двома сторонами провалився у 2017 році.
Христодулідіс, який представляє сторону греків-кіпріотів на мирних переговорах під егідою ООН, заявив, що ЄС має "інструменти та стимули, які можуть привести до взаємоузгодженого рішення для кіпрського народу, греків-кіпріотів і турків-кіпріотів, для Туреччини, для Європейського Союзу".
Він також зазначив, що Кіпр підтримує санкції ЄС проти росії через її вторгнення в Україну.
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