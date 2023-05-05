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Єврокомісар з питань юстиції розкритикував Кіпр за недостатнє заморожування російських активів

Єврокомісар з питань юстиції розкритикував Кіпр за недостатнє заморожування російських активів

Київ • УНН

 • 959560 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Виконавчий орган Європейського союзу хоче глибше розібратися, чому Кіпр заморозив активи росіян, проти яких запроваджено санкції у зв'язку з війною в Україні, лише на 100 мільйонів євро, заявив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Про це УНН інформує з посиланням на Associated Press.

Деталі

Порівняно з іншими державами-членами ЄС, кожна з яких заморозила російські активи на суму від 2 до 4 мільярдів євро, заявлена Кіпром сума «здається трохи заниженою», заявив Рейндерс.

За словами єврокомісара, після переговорів з міністром юстиції Анною Куккідес-Прокопіу ЄС хоче переглянути застосування санкцій Кіпром з огляду на великий обсяг російських інвестицій.

Він процитував звіт Центрального банку Кіпру, в якому йдеться про те, що тільки в 2020 році країна отримала 96 мільярдів євро у вигляді російських інвестицій.

Він додав, що блок також хоче вивчити, як російські активи виходили з Кіпру та інших країн-членів ЄС "іноді за підтримки постачальників послуг на національному рівні".

Офіційний представник ЄС сказав, що делегація з Директорату Союзу фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу ЄС у якийсь момент відвідає Кіпр, щоб детально обговорити питання.

Доповнення

Президент Кіпру Нікос Христодулідес минулого місяця пообіцяв вжити жорстких заходів щодо будь-яких порушень санкцій після того, як США та Велика Британія включили 13 кіпрських громадян та інших юридичних осіб до нового раунду санкцій, спрямованих проти фінансових мереж двох російських олігархів.

Влада Кіпру розпочала власне розслідування того, чи дійсно 13 фізичних та інших осіб порушили санкції ЄС проти росії, і звернулася за допомогою до влади США та Великої Британії.

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