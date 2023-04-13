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Кіпр перевіряє своїх громадян на ухилення від антиросійських санкцій

Кіпр перевіряє своїх громадян на ухилення від антиросійських санкцій

Київ • УНН

 • 659188 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Уряд Кіпру заявив у четвер, що вивчає, як низка його громадян була включена до нового раунду санкцій США та Великої Британії, спрямованих проти фінансових мереж російських олігархів Алішера Усманова та Романа Абрамовича, які є близькими союзниками президента володимира путіна, пише АР, інформує УНН.

Деталі

Президент Кіпру Нікос Христодулідес скликав екстрену нараду вищих посадових осіб для розслідування причетності трьох громадян Кіпру, трьох керівників, які мають подвійне кіпрсько-російське громадянство, громадянина росії, громадянина Кіпру та Ізраїлю, та ще одного резидента Кіпру, які були серед керівників зареєстрованих на Кіпрі трастів та інші компанії, причетні до ймовірного порушення санкцій щодо Усманова.

У заяві офіційного представника уряду Костянтиноса Летімбіотиса йдеться, що низка рішень була ухвалена "виключно з метою захисту імені Кіпру як надійного фінансового та ділового центру".

"Президент республіки вважає всю цю справу особливо серйозною і доручив провести її ретельне розслідування", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

В останні роки Кіпр намагається позбутися репутації країни, що перебуває в кишенях російських олігархів, які сховали свої активи в лабіринті зареєстрованих на Кіпрі трастів і фірмових компаній. Російські депозити в кіпрських банках різко скоротилися після того, як фінансова криза 2013 року поставила країну на межу банкрутства.

Офіційні особи США заявили, що нові санкції, які були узгоджені з британським урядом, спрямовані на посилення існуючих покарань та подальшу протидію імпорту росією найважливіших технологій, які використовуються у війні проти України.

Державний департамент та міністерство фінансів оголосили про санкції щодо 120 юридичних та фізичних осіб із більш ніж 20 країн та юрисдикцій, пов'язаних із вторгненням росії в Україну. Сполучене Королівство назвало 14 фізичних та юридичних осіб.

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