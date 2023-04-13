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Кипр проверяет своих граждан на уклонение от антироссийских санкций

Кипр проверяет своих граждан на уклонение от антироссийских санкций

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правительство Кипра заявило в четверг, что изучает, как ряд его граждан был включен в новый раунд санкций США и Великобритании, направленных против финансовых сетей российских олигархов Алишера Усманова и Романа Абрамовича, которые являются близкими союзниками президента владимира путина, пишет АР, информирует УНН.

Детали

Президент Кипра Никос Христодулидес созвал экстренное совещание высших должностных лиц для расследования причастности трех граждан Кипра, трех руководителей, имеющих двойное кипрско-российское гражданство, гражданина россии, гражданина Кипра и Израиля, и еще одного резидента Кипра, которые были среди руководителей зарегистрированных на Кипре трастов и других компаний, причастных к вероятному нарушению санкций в отношении Усманова.

В заявлении официального представителя правительства Константиноса Летимбиотиса говорится, что ряд решений был принят "исключительно с целью защиты имени Кипра как надежного финансового и делового центра".

"Президент республики считает все это дело особенно серьезным и поручил провести его тщательное расследование", - говорится в сообщении.

Дополнение

В последние годы Кипр пытается избавиться от репутации страны, находящейся в карманах российских олигархов, которые спрятали свои активы в лабиринте зарегистрированных на Кипре трастов и фирменных компаний. Российские депозиты в кипрских банках резко сократились после того, как финансовый кризис 2013 года поставил страну на грань банкротства.

Официальные лица США заявили, что новые санкции, которые были согласованы с британским правительством, направлены на ужесточение существующих наказаний и дальнейшее противодействие импорту россией важнейших технологий, используемых в войне против Украины.

Государственный департамент и министерство финансов объявили о санкциях в отношении 120 юридических и физических лиц из более чем 20 стран и юрисдикций, связанных с вторжением россии в Украину. Соединенное Королевство назвало 14 физических и юридических лиц.

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