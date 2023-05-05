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Еврокомиссар по вопросам юстиции раскритиковал Кипр за недостаточное замораживание российских активов

Еврокомиссар по вопросам юстиции раскритиковал Кипр за недостаточное замораживание российских активов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Исполнительный орган Европейского союза хочет глубже разобраться, почему Кипр заморозил активы россиян, против которых введены санкции в связи с войной в Украине, только на 100 миллионов евро, заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Об этом УНН информирует со ссылкой на Associated Press.

Детали

По сравнению с другими государствами-членами ЕС, каждое из которых заморозило российские активы на сумму от 2 до 4 миллиардов евро, заявленная Кипром сумма «кажется немного заниженной», заявил Рейндерс.

По словам еврокомиссара, после переговоров с министром юстиции Анной Куккидес-Прокопиу ЕС хочет пересмотреть применение санкций Кипром ввиду большого объема российских инвестиций.

Он процитировал отчет Центрального банка Кипра, в котором говорится о том, что только в 2020 году страна получила 96 миллиардов евро в виде российских инвестиций.

Он добавил, что блок также хочет изучить, как российские активы выходили из Кипра и других стран-членов ЕС "иногда при поддержке поставщиков услуг на национальном уровне".

Официальный представитель ЕС сказал, что делегация из Директората Союза финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала ЕС в какой-то момент посетит Кипр, чтобы детально обсудить вопрос.

Дополнение

Президент Кипра Никос Христодулидес в прошлом месяце пообещал принять жесткие меры в отношении любых нарушений санкций после того, как США и Великобритания включили 13 кипрских граждан и других юридических лиц в новый раунд санкций, направленных против финансовых сетей двух российских олигархов.

Власти Кипра начали собственное расследование того, действительно ли 13 физических и других лиц нарушили санкции ЕС против россии, и обратились за помощью к властям США и Великобритании.

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