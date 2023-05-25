Президент Кипра призвал ЕС принимать большее участие в усилиях по восстановлению единства острова

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Кипр был разделен в результате турецкого вторжения еще в 1974 году, которое было вызвано коротким переворотом, организованным военной группой, которая тогда руководила Грецией. Это длительное разделение острова является источником трений между союзниками по НАТО - Грецией и Турцией, пишет издание.

Турецкая сторона всегда стремилась держать участие ЕС в мирных переговорах на расстоянии вытянутой руки, усматривая в блоке возможную предвзятость, поскольку и Кипр, и Греция являются странами-членами НАТО, в отличие от поддерживаемой Турцией северной части острова.

"Республика Кипр является членом Европейского Союза, кипрская проблема является европейской проблемой, и её решение напрямую влияет на Европейский Союз", - заявил Христодулидис после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

"В нынешних геополитических условиях, после российского вторжения в Украину, Европейский Союз может - и должен - внести решительный вклад в возобновление переговоров, в рамках Организации Объединенных Наций", - добавил он.

Правительство греков-киприотов представляет весь остров в ЕС, хотя его полномочия на практике заканчиваются на линии перемирия 1974 года, разделяющей две стороны. Турецко-кипрское государство, находящееся на севере Кипра, признает только Анкара.

Последний раунд мирных переговоров между двумя сторонами провалился в 2017 году.

Христодулидис, представляющий сторону греков-киприотов на мирных переговорах под эгидой ООН, заявил, что ЕС имеет "инструменты и стимулы, которые могут привести к взаимосогласованному решению для кипрского народа, греков-киприотов и турок-киприотов, для Турции, для Европейского Союза".

Он также добавил, что Кипр поддерживает санкции ЕС против россии из-за ее вторжения в Украину.

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