Президент Філіппін заспівав у караоке з малазійським лідером
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте і малайзіський прем'єр-міністр Наджиб Разак зпаспівали в караоке на державному обіді в Малайзії, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Р.Дутерте заспівав "Wind Beneath My Wings" Бетта Мідлера, а Н.Разак виконав одну з версій "The Young Ones" Кліффа Річардса.
Вони також разом заспівали хіт 70-их "Sha-La-La-La-La-La" данської рок-групи The Walkers. Н.Разак навіть пританцьовував під час співу, пише видання.
Р.Дутерте, який став відомий тим, що використовує нецензурні слова, приїхав до Малайзії з дводенним візитом.