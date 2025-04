Президент Філіппін заспівав у караоке з малазійським лідером

Р.Дутерте заспівав "Wind Beneath My Wings" Бетта Мідлера, а Н.Разак виконав одну з версій "The Young Ones" Кліффа Річардса.

Вони також разом заспівали хіт 70-их "Sha-La-La-La-La-La" данської рок-групи The Walkers. Н.Разак навіть пританцьовував під час співу, пише видання.

Р.Дутерте, який став відомий тим, що використовує нецензурні слова, приїхав до Малайзії з дводенним візитом.