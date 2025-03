Президент Филиппин спел в караоке с малазийским лидером

Р.Дутерте спел "Wind Beneath My Wings" Бетта Мідлера, а Н.Разак исполнил одну из версий "The Young Ones" Клиффа Ричардса.

Они также вместе спели хит семидесятых "Sha-La-La-La-La-La" датской рок-группы The Walkers. Н.Разак даже приплясывал во время пения, пишет издание.

Р.Дутерте, который стал известен тем, что использует нецензурные слова, приехал в Малайзию с двухдневным визитом.