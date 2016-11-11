Президент Филиппин спел в караоке с малазийским лидером
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте и Малайзийский премьер-министр Наджиб Разак спели в караоке на государственном обеде в Малайзии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Р.Дутерте спел "Wind Beneath My Wings" Бетта Мідлера, а Н.Разак исполнил одну из версий "The Young Ones" Клиффа Ричардса.
Они также вместе спели хит семидесятых "Sha-La-La-La-La-La" датской рок-группы The Walkers. Н.Разак даже приплясывал во время пения, пишет издание.
Р.Дутерте, который стал известен тем, что использует нецензурные слова, приехал в Малайзию с двухдневным визитом.