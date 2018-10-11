Президент чекає на візит патріарха Варфоломія в Україну

“Хочу подякувати Варфоломію за його турботу про Україну. Ваша святосте, Україна з нетерпінням чекає вашого візиту до народу, охрещеного за часів рівноапостольського князя Володимира”, — сказав П.Порошенко.

За його словами, після Собору обраний предстоятель помісної православної церкви отримає Томос.

Як повідомляв УНН, за рішенням Синоду, Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім — отримання Томоса про автокефалію як документа.