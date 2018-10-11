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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115921 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123913 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163515 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151268 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

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Президент ждет визита патриарха Варфоломея в Украину

Президент ждет визита патриарха Варфоломея в Украину

Киев  •  УНН

 • 11050 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Петр Порошенко ждет визита патриарха Варфоломея в Украину. Об этом Глава государства заявил в четверг, передает корреспондент УНН.

“Хочу поблагодарить Варфоломея за его заботу об Украине. Ваше святейшество, Украина с нетерпением ждет вашего визита к народу, крещенному во времена равноапостольського князя Владимира”, — сказал П.Порошенко.

По его словам, после Собора избранный предстоятель поместной православной церкви получит Томос.

Как сообщал УНН, по решению Синода, Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной карте, до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрание предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем — получение Томоса об автокефалии как документа.

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