Президент ждет визита патриарха Варфоломея в Украину

“Хочу поблагодарить Варфоломея за его заботу об Украине. Ваше святейшество, Украина с нетерпением ждет вашего визита к народу, крещенному во времена равноапостольського князя Владимира”, — сказал П.Порошенко.

По его словам, после Собора избранный предстоятель поместной православной церкви получит Томос.

Как сообщал УНН, по решению Синода, Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной карте, до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрание предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем — получение Томоса об автокефалии как документа.