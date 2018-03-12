Президент Австрії відвідає Україну цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На запрошення Президента України Петра Порошенка 13-15 березня 2018 року відбудеться офіційний візит федерального президента Республіки Австрія Александра Ван дер Беллена, якого супроводжуватиме потужна делегація представників ділових та бізнесових кіл. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента України, передає УНН.
Під час візиту заплановані двосторонні переговори у вузькому колі та в складі офіційних делегацій, а також спільна участь Президентів у відкритті українсько-австрійського бізнес форуму. Програмою перебування також передбачене відвідування Президентом Австрії Львова.
Візит стане продовженням політичного діалогу на найвищому рівні, який було започатковано під час візиту Петра Порошенка до Відня 8 лютого 2018 року, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час телефонної розмови з обраним Федеральним Президентом Республіки Австрія, Порошенко запросив австрійського главу здійснити офіційний візит в Україну у зручний для нього час.