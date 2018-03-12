Президент Австрии посетит Украину на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. По приглашению Президента Украины Петра Порошенко 13-15 марта 2018 года состоится официальный визит федерального президента Республики Австрия Александра Ван дер Беллена, которого будет сопровождать мощная делегация представителей деловых и бизнес кругов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, передает УНН.
Во время визита запланированы двусторонние переговоры в узком кругу и в составе официальных делегаций, а также совместное участие президентов в открытии украинского-австрийского бизнес-форума. Программой пребывания также предусмотрено посещение Президентом Австрии Львова.
Визит станет продолжением политического диалога на высшем уровне, который был начат во время визита Петра Порошенко в Вену 8 февраля 2018, говорится в сообщении.
Напомним, во время телефонного разговора с избранным Федеральным Президентом Республики Австрия, Порошенко пригласил австрийского главу осуществить официальный визит в Украину в удобное для него время.