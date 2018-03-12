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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 38550 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54054 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57604 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102115 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93179 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103688 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110706 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133921 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Президент Австрии посетит Украину на этой неделе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. По приглашению Президента Украины Петра Порошенко 13-15 марта 2018 года состоится официальный визит федерального президента Республики Австрия Александра Ван дер Беллена, которого будет сопровождать мощная делегация представителей деловых и бизнес кругов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, передает УНН.

Во время визита запланированы двусторонние переговоры в узком кругу и в составе официальных делегаций, а также совместное участие президентов в открытии украинского-австрийского бизнес-форума. Программой пребывания также предусмотрено посещение Президентом Австрии Львова.

Визит станет продолжением политического диалога на высшем уровне, который был начат во время визита Петра Порошенко в Вену 8 февраля 2018, говорится в сообщении.

Напомним, во время телефонного разговора с избранным Федеральным Президентом Республики Австрия, Порошенко пригласил австрийского главу осуществить официальный визит в Украину в удобное для него время.

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