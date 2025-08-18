Презентовано новий Lamborghini Fenomeno - найпотужніший з усіх

$41.340.11
Ексклюзив
08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
03:44
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадку 17 серпня, 23:48
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса 18 серпня, 00:30
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей 18 серпня, 02:03
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі 18 серпня, 02:08
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня 04:09
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку 08:23
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення? 15 серпня, 10:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі 17 серпня, 11:21
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі 17 серпня, 07:47
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів 16 серпня, 07:05
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал 16 серпня, 03:37
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді 15 серпня, 20:50
Безпілотний літальний апарат
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Truth Social

Презентовано новий Lamborghini Fenomeno - найпотужніший з усіх

Київ • УНН

 • 32 перегляди

На Monterey Car Week 2025 представлено Lamborghini Fenomeno, найпотужніший Lamborghini з 1080 к.с. та обмеженою серією у 29 одиниць. Він базується на гібридній платформі Revuelto, але має власну унікальну аеродинаміку.

Презентовано новий Lamborghini Fenomeno - найпотужніший з усіх

Fenomeno очевидно той автомобіль, яким можна захоплюватись, а не володіти ним. Виготовлено лише 29 одиниць.

Повідомляє УНН із посиланням на Motor1.

Деталі

На Monterey Car Week 2025 представлено Fenomeno Lamborghini. 

Новий двомісний автомобіль має кутовий дизайн з величезними повітрозабірниками. Загалом, дизайнер Lamborghini наголосив, що у новій моделі втілена "гіперелегантність".

Також вказується, що Fenomeno - це найпотужніший Lamborghini всіх часів.

Зазначено наступні характеристики: 

  • поєднання 6,5-літрового двигуна V12, буферного акумулятора та трьох електродвигунів забезпечує потужність системи 794 кВт/1080 к.с.;
    • найшвидший розгін від 0 до 100 км/год.

      Усього поки 29 одиниць Lamborghini Fenomeno

      "Це перша лімітована серія", - повідомляє Маттео Ортензі, директору лінійки V12 бренду.

      Fenomeno створена на базі нової гібридної платформи Revuelto. Хоча, порівняно з Revuelto, має виглядати менш агресивно,  

      (З Fenomeno) ми підняли планку: ми дивимося на винятковий автомобіль, який є вершиною нашої ДНК, як з точки зору стилю, так і технічного наповнення та продуктивності

      - повідомляє Маттео Ортензі виданню Motor1.

      "Досить сказати, що це найпотужніший Lamborghini за всю історію. Ми досягли 1080 к.с., збільшивши потужність як двигуна внутрішнього згоряння V12, так і електродвигунів, які використовують новий акумулятор ємністю 7 кВт⋅год замість 3,8 кВт⋅год, як у Revuelto та Temerario" - пояснив фахівець.

      Ми створили модель з власною індивідуальністю. Аеродинаміка відіграла фундаментальну роль: для збільшення підйомної сили та притискної сили потік повітря, спрямований вгору, з нижньої частини автомобіля та нижньої частини бампера проходить через капот до даху. Також з переднього бампера, з боків, є два отвори, які зміщують повітряний потік убік

      - додав Ортензі.

      За словами фахівця, було також враховано наступні особливості:

      Ми сильно навантажили передню частину, оскільки ззаду також є дуже ефективний спойлер. Він не такий великий, як можна було б очікувати, але він рухомий і працює дуже добре. 

      Що стосується притискної сили, то порівняно з Revuelto ми збільшили притискну силу на 30%, також завдяки задньому дифузору, який дуже виражений, - зауважив він. 

      Нагадаємо

      УНН раніше повідомляв, що Lamborghini відкладає випуск повністю електричної версії Urus щонайменше до 2035 року, зосередившись на гібридному поколінні флагманського кросовера. Компанія реагує на сповільнення глобального переходу до електромобілів та побажання клієнтів, які, за словами гендиректора Стефана Вінкельмана, наразі віддають перевагу потужним гібридам.

      Ігор Тележніков

      Авто