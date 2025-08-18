Презентовано новий Lamborghini Fenomeno - найпотужніший з усіх

Fenomeno очевидно той автомобіль, яким можна захоплюватись, а не володіти ним. Виготовлено лише 29 одиниць.

Повідомляє УНН із посиланням на Motor1.

Деталі

На Monterey Car Week 2025 представлено Fenomeno Lamborghini.

Новий двомісний автомобіль має кутовий дизайн з величезними повітрозабірниками. Загалом, дизайнер Lamborghini наголосив, що у новій моделі втілена "гіперелегантність".

Також вказується, що Fenomeno - це найпотужніший Lamborghini всіх часів.

Зазначено наступні характеристики:

поєднання 6,5-літрового двигуна V12, буферного акумулятора та трьох електродвигунів забезпечує потужність системи 794 кВт/1080 к.с.;

найшвидший розгін від 0 до 100 км/год.

Усього поки 29 одиниць Lamborghini Fenomeno

"Це перша лімітована серія", - повідомляє Маттео Ортензі, директору лінійки V12 бренду.

Fenomeno створена на базі нової гібридної платформи Revuelto. Хоча, порівняно з Revuelto, має виглядати менш агресивно,

(З Fenomeno) ми підняли планку: ми дивимося на винятковий автомобіль, який є вершиною нашої ДНК, як з точки зору стилю, так і технічного наповнення та продуктивності - повідомляє Маттео Ортензі виданню Motor1.

"Досить сказати, що це найпотужніший Lamborghini за всю історію. Ми досягли 1080 к.с., збільшивши потужність як двигуна внутрішнього згоряння V12, так і електродвигунів, які використовують новий акумулятор ємністю 7 кВт⋅год замість 3,8 кВт⋅год, як у Revuelto та Temerario" - пояснив фахівець.

Ми створили модель з власною індивідуальністю. Аеродинаміка відіграла фундаментальну роль: для збільшення підйомної сили та притискної сили потік повітря, спрямований вгору, з нижньої частини автомобіля та нижньої частини бампера проходить через капот до даху. Також з переднього бампера, з боків, є два отвори, які зміщують повітряний потік убік - додав Ортензі.

За словами фахівця, було також враховано наступні особливості:

Ми сильно навантажили передню частину, оскільки ззаду також є дуже ефективний спойлер. Він не такий великий, як можна було б очікувати, але він рухомий і працює дуже добре.

Що стосується притискної сили, то порівняно з Revuelto ми збільшили притискну силу на 30%, також завдяки задньому дифузору, який дуже виражений, - зауважив він.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що Lamborghini відкладає випуск повністю електричної версії Urus щонайменше до 2035 року, зосередившись на гібридному поколінні флагманського кросовера. Компанія реагує на сповільнення глобального переходу до електромобілів та побажання клієнтів, які, за словами гендиректора Стефана Вінкельмана, наразі віддають перевагу потужним гібридам.